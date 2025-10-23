Le bollette pesano sempre più sul bilancio delle famiglie, ma per quelle in difficoltà economica, o con particolari esigenze di salute, lo Stato mette a disposizione una serie di bonus sociali che alleggeriscono le spese di luce, gas e acqua. Si tratta di agevolazioni pensate per chi ha un Isee basso o vive situazioni di disagio fisico, e si traducono in sconti automatici in bolletta. A questi si aggiunge, dal 2025, un contributo straordinario di 200 euro per i redditi medio-bassi. Vediamo come funzionano queste agevolazioni. Chi può beneficiarne. La validità di questi sostegni è di 12 mesi e riguarda una sola fornitura per ciascun servizio (elettrico, gas e idrico). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus sociali per luce, gas e acqua: chi ne ha diritto e come ottenerli