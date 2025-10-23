Bonus mamme lavoratrici aumenti fino a 720 euro dal 2026 | cosa cambia e chi può richiederlo

Il bonus per le madri lavoratrici con due o più figli e un reddito inferiore a 40mila euro ci sarà anche nel 2026 e verrà potenziato dagli attuali 480 euro a 720 euro l'anno (60 al mese). Lo prevede il testo bollinato della manovra varata dal governo. Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Bonus mamme, congedo parentale e molto altro nella Manovra 2026! Il nuovo pacchetto di misure punta a sostenere famiglie e lavoratori, con incentivi e tutele aggiornate. Scopri nell’articolo tutte le novità, a chi spettano e come potrebbero cambiare - facebook.com Vai su Facebook

Il Governo ha annunciato un potenziamento del bonus mamme 2026, ma la nuova riscrittura che porta l'attuale contributo a 60 euro rimanda ancora l'esonero contributivo. La novità nella bozza della Manovra - Leggi e prassi / Pubblico, Agevolazioni fiscali - X Vai su X

Bonus mamme lavoratrici, aumenti fino a 720 euro dal 2026: cosa cambia e chi può richiederlo - Il bonus per le madri lavoratrici con due o più figli e un reddito inferiore a 40mila euro ci sarà anche nel 2026 e verrà potenziato dagli attuali 480 ... Come scrive fanpage.it

Hai diritto ai nuovi bonus famiglia? Ecco chi potrà riceverli e quanto vale l’aumento - Scopri chi potrà ricevere i nuovi bonus famiglia 2026: aumenti per mamme lavoratrici, novità Isee e aiuti per figli, asili e ristrutturazioni ... Riporta nostrofiglio.it

Nel 2026 aumenti e aggiornamenti dei Bonus Famiglia: l’elenco - La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune novità mirate per le famiglie, confermando la maggior parte delle misure di sostegno al reddito già in vigore e int ... Lo riporta ilfattovesuviano.it