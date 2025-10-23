Bonus mamme alle precarie con emendamento al DDL Bilancio | lo preannuncia Anief

Il sindacato Anief interviene sul DDL Bilancio attualmente in discussione. La richiesta è chiara: estendere il bonus mamme anche alle lavoratrici precarie del comparto scuola. Marcello Pacifico, presidente Anief, sottolinea l'urgenza di eliminare disparità tra lavoratrici, facilitando la conciliazione famiglia-lavoro e garantendo pari diritti a tutto il personale.La proposta di Anief per le lavoratrici precarieLa richiesta del sindacato Anief, guidato da Marcello Pacifico, è destinata a inserirsi nell'iter parlamentare del Disegno di Legge di Bilancio. L'oggetto della contendere è l'attuale formulazione del cosiddetto "bonus mamme", una misura pensata per sostenere la natalità e le lavoratrici madri. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Bonus mamme alle precarie con emendamento al DDL Bilancio: lo preannuncia Anief

Scopri altri approfondimenti

Bonus mamme, congedo parentale e molto altro nella Manovra 2026! Il nuovo pacchetto di misure punta a sostenere famiglie e lavoratori, con incentivi e tutele aggiornate. Scopri nell’articolo tutte le novità, a chi spettano e come potrebbero cambiare - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sapere sul bonus mamme 2025: novità su criteri e modalità di HR Link https://hr-link.it/cosa-sapere-sul-bonus-mamme-2025/… #bonus #mamme #novità #criteri #modalità #cambiamenti #benefici #madri #lavoratrici #genitorialità #carriera #regole #risor - X Vai su X

Bonus fino a 720 euro per le mamme lavoratrici nel 2026: arriva l’ok - Ok al bonus fino a 720 euro per le mamme lavoratrici nel 2026: ecco come funziona, a chi spetta e come si ottiene in caso di contratto a tempo determinato o lavoro autonomo. Lo riporta ticonsiglio.com

Bonus mamme da 480 euro, riduzione soglia Isee o contributo più alto: le ipotesi di rafforzamento in Manovra - Si tratta del contributo da 40 euro al mese previsto nel 2025 per le madri lavoratrici che finirà a dicembre, in ... Si legge su corriereadriatico.it

Bonus Mamme 480 euro potenziato in Manovra 2026 - A partire dal 2026, il Bonus Mamme sarà confermato e potenziato, favorendo maggiore sostegno alle lavoratrici madri e incentivando la partecipazione al mercato del lavoro. Secondo pmi.it