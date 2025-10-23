Bonus mamme 2025 docenti e ATA | come presentare domanda per l’esonero contributivo
Anche per il 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la possibilità di richiedere l’esonero dai contributi previdenziali per le lavoratrici madri con tre o più figli. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 6 ottobre ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bonus mamme, congedo parentale e molto altro nella Manovra 2026! Il nuovo pacchetto di misure punta a sostenere famiglie e lavoratori, con incentivi e tutele aggiornate. Scopri nell’articolo tutte le novità, a chi spettano e come potrebbero cambiare - facebook.com Vai su Facebook
Il Governo ha annunciato un potenziamento del bonus mamme 2026, ma la nuova riscrittura che porta l'attuale contributo a 60 euro rimanda ancora l'esonero contributivo. La novità nella bozza della Manovra - Leggi e prassi / Pubblico, Agevolazioni fiscali - X Vai su X
Bonus Mamme 40 euro al mese ed Esonero Contributivo fino a 3.000 euro. A chi spetta? Quando fare domanda? LE FAQ - Bonus Mamme 2025 ed esonero totale del versamento dei contributi previdenziali fino a 3. orizzontescuola.it scrive
Bonus mamme, dedicato a docenti e personale ATA: requisiti - Bonus mamme, confermato il tanto atteso incentivo dedicato a tutte le docenti e al persona ATA! Da catania.liveuniversity.it
Domanda Inps bonus mamme 2025, link e quando si può inviare - 95 del 2025 che ha introdotto il nuovo bonus mamme, infatti, non vengono disciplinate le ... Segnala money.it