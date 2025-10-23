Bonus elettrodomestici in arrivo 15 giorni per spendere il voucher da 200 euro
A partire da oggi giovedì 23 ottobre i produttori di elettrodomestici in Italia potranno registrarsi alla piattaforma per il bonus elettrodomestici. È la prima fase di questa misura, che dovrebbe portare ai consumatori con basso reddito un voucher fino a 200 euro, che andrà però speso rapidamente, entro 15 giorni dall’emissione. La data precisa per l’emissione dei voucher non è ancora stata stabilita, ma dovrebbe essere nella prima settimana di novembre. Prima saranno i venditori a doversi iscrivere, il prossimo 27 ottobre, alla piattaforma. Le domande dei consumatori saranno raccolte sul sito oppure attraverso l’App IO. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
