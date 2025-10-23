Bonus elettrodomestici fino a 200 euro di voucher | come richiederlo

È finalmente disponibile il nuovo bonus elettrodomestici per aiutare le famiglie italiane a sostituire i loro vecchi dispositivi con nuovi a basso consumo energetico. In un primo momento questo incentivo riguarderà i produttori e venditori e poi, probabilmente a novembre, sarà possibile richiederlo. BONUS IN ARRIVO – Come già anticipato da Il Sole 24 Ore, le regole . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

