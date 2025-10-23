Bonus elettrodomestici 2025 come richiederlo e da quando

Firenze, 23 ottobre 2025 – Da giovedì 23 ottobre i produttori di elettrodomestici possono registrarsi sulla piattaforma dedicata. Da lunedì 27 ottobre si potranno registrare i venditori, quindi, nei prossimi giorni si saprà da quando gli acquirenti di elettrodomestici potranno usufruire del bonus. Un contributo che interessa i toscani, visto che negli anni la spesa per gli elettrodomestici è cresciuta (+4,1% nel 2023 sul 2022 e +2,5% nel 2024 rispetto al 2023 secondo i dati dell’osservatorio Findomestic), sfiorando i 460 milioni di euro a livello regionale. Come richiedere il bonus. Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto con le linee guida per rendere operativo il contributo, che può arrivare fino a 200 euro, per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus elettrodomestici 2025, come richiederlo e da quando

