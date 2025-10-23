Bonus auto elettriche esaurito in 24 ore c’è un nuovo click day in arrivo?

A meno di 24 ore dall’apertura del click day, sono andati esauriti i circa 595 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per incentivare l’acquisto di auto elettriche a emissioni zero. Tutte le risorse risultano prenotate, ma eventuali fondi residui o rilasciati da richieste non finalizzate saranno riattivati automaticamente sulla piattaforma ministeriale. Secondo i dati forniti da Sogei, sono stati generati 55.680 voucher, richiesti da persone fisiche e microimprese. Il successo dell’iniziativa ha superato il target previsto dal Pnrr, che puntava a favorire la sostituzione delle auto più inquinanti con modelli green. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

