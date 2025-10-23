Bonus auto elettriche esaurito il plafond di 595 milioni di euro | generati 55.680 mila voucher

Feedpress.me | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di 24 ore dall’avvio del "click day», si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l’acquisto di vetture elettriche. Tutte le risorse risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell’immediato riattivati sulla piattaforma. Secondo i dati resi noti da Sogei al Ministero dell’Ambiente e della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

bonus auto elettriche esaurito il plafond di 595 milioni di euro generati 55680 mila voucher

© Feedpress.me - Bonus auto elettriche, esaurito il plafond di 595 milioni di euro: generati 55.680 mila voucher

Approfondisci con queste news

bonus auto elettriche esauritoBonus auto elettriche esaurito in 24 ore, c’è un nuovo click day in arrivo? - Boom di richieste, esauriti in sole 24 ore i fondi per il bonus auto elettriche. Scrive quifinanza.it

bonus auto elettriche esauritoBonus auto elettriche, il plafond esaurito in 24 ore: chiesti oltre 55.600 voucher - In 24 ore si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato a incentivare l'acquisto di vetture elettriche. Come scrive msn.com

bonus auto elettriche esauritoBonus auto elettriche: esaurito il plafond, chiesti oltre 55.600 voucher - A poco più di 24 ore dall’avvio del «click day», si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l’acquisto di vetture elettriche. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonus Auto Elettriche Esaurito