Bonus auto elettriche esaurito il plafond di 595 milioni di euro | generati 55.680 mila voucher
A poco più di 24 ore dall’avvio del "click day», si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l’acquisto di vetture elettriche. Tutte le risorse risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell’immediato riattivati sulla piattaforma. Secondo i dati resi noti da Sogei al Ministero dell’Ambiente e della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
