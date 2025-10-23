Bonus auto elettriche esauriti i fondi in un giorno | come funziona lo sconto fino a 11 mila euro
Esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro, con 55.680 voucher richiesti. Il Mase: eventuali nuovi fondi disponibili saranno caricati sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Avvio record per il bonus auto 2025: 481 milioni in sei ore - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche, esauriti i fondi in un giorno: come funziona lo sconto (fino a 11 mila euro) - X Vai su X
Bonus auto elettriche esaurito in 24 ore, c’è un nuovo click day in arrivo? - Boom di richieste, esauriti in sole 24 ore i fondi per il bonus auto elettriche. Lo riporta quifinanza.it
Bonus auto elettriche, esauriti i fondi in un giorno: come funziona lo sconto (fino a 11 mila euro) - Il Mase: eventuali nuovi fondi disponibili saranno caricati sulla piattaforma ... Lo riporta msn.com
Bonus auto elettriche 2025 esauriti: ecco le vere alternative per risparmiare adesso - Bonus auto elettriche esauriti: guida aggiornata alle soluzioni 2025 per chi vuole passare all’elettrico con incentivi locali, noleggio e offerte dei concessionari. Riporta trend-online.com