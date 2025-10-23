Bonus auto elettriche corsa da record | 481 milioni bruciati in sei ore

Sono bastati 240 minuti per bruciare 481 milioni di euro. Il bonus auto 2025 ha registrato un avvio record: dalle 12 di martedì, quando la piattaforma ministeriale ha aperto i battenti, fino alle 18 dello stesso giorno, 45mila tra cittadini e microimprese hanno ottenuto il voucher per l’acquisto di veicoli elettrici, divorando già l’80% dello stanziamento complessivo di 597 milioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una corsa agli incentivi che ha superato ogni previsione, ma che lascia sul campo polemiche e interrogativi sulla reale efficacia della misura. Il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nato dalla rimodulazione del Pnrr e approvato ad agosto, mette sul piatto cifre importanti: fino a 11mila euro a fondo perduto per i privati che acquistano un’auto elettrica, a patto di avere un Isee non superiore a 40mila euro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

