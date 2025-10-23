Bonomi e i gironi di Milano | I borghesi e la ’fiumana’ Non è più tempo di sogni

Milano, quel luogo strategico "in mezzo tra l’Europa del burro e l’Europa dell’olio". Così definisce la città il sociologo Aldo Bonomi. L’occasione di scoprire la sua visione sulla Milano di oggi è stato l’incontro organizzato dalla Società del Giardino, alla presenza del suo Presidente Lorenzo Fiori, della vice sindaca Anna Scavuzzo, della madrina dei City Angel Daniela Javarone, con la moderazione di Antonio Calabrò. Bonomi, Milano sogna ancora? "Sognare. io credo che oggi sia necessario mettersi in mezzo alla metamorfosi della città, quindi non sognare ma “mettersi in mezzo“". E come “mettersi in mezzo“? "Con il passaggio alla socialità, necessaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bonomi e i gironi di Milano: "I borghesi e la ’fiumana’. Non è più tempo di sogni"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Palermo - Brescia 2-1, fase eliminatoria a gironi Coppa Italia 1978-79, l'esultanza dei rosanero dopo il 2° goal - facebook.com Vai su Facebook

Bonomi e i gironi di Milano: "I borghesi e la ’fiumana’. Non è più tempo di sogni" - Le metamorfosi e le prospettive future della città nella visione del sociologo "Nella metropoli “dantesca“ i vari settori non arrivano a toccarsi tra loro. Da ilgiorno.it

Bonomi, Fiera Milano strategica per Milano-Cortina 2026 - "Fiera Milano non è solo un centro espositivo, ma una vera piattaforma abilitante, capace di attivare reti, attrarre investimenti e generare impatti strutturali su scala territoriale e nazionale". Lo riporta ansa.it

Milano, a San Babila arriva la Ice hockey Playground. Bonomi (Fiera Milano): "Orgogliosi del lavoro svolto" - si è svolta la presentazione della pista di hockey su ghiaccio sintetico sponsorizzata da Fiera Milano in vista delle olimpiadi ... Scrive ilgiornale.it