Bonny Inter grande coppia con Esposito un abbraccio da Bruxelles che racconta l’armonia della gioventù nerazzurra

Inter News 24 Bonny Inter, con Esposito continua la grande crescita dei due giovani centravanti nerazzurri: le ultime sulla nuova coppia. L’Inter ha portato a casa una vittoria convincente contro l’Union SG (4-0), e tra le immagini più belle della serata a Bruxelles c’è l’abbraccio tra Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante francese ha servito un assist perfetto a Esposito, che ha siglato il suo primo gol in Champions League, una rete che ha messo il sigillo su una prestazione superlativa della squadra. Un gesto che simboleggia la crescita della gioventù nerazzurra, con i due giovani protagonisti che, al di là dei numeri, stanno costruendo una chimica speciale in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

