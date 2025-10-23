Bonifico da 60mila euro al finto carabiniere
Francesco, poliziotto del Commissariato Vomero, durante il turno di servizio, ha subito capito di trovarsi di fronte ad una truffa telefonica fatta nei confronti di una persona anziana. L’anziano signore, infatti, ha raccontato di aver effettuato un bonifico di 60.000 euro dopo la chiamata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
