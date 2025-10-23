Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola | assolti i proprietari
Novate Mezzola (Sondrio) – Gli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, permangono nei terreni e nella falda acquifera. Dopo una lunga e tormentata vicenda giudiziaria, a sei anni dalla prima udienza preliminare ieri il Tribunale penale di Sondrio ha assolto in primo grado dall’accusa di omessa bonifica i successivi proprietari dell’ area ex Falck di Novate Mezzola, ovvero i vertici dell’azienda Novate Mineraria srl. Amareggiata Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia che si era costituita patte civile con Comune di Novate Mezzola, Medicina Democratica e un comitato di cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
