Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola | assolti i proprietari

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novate Mezzola (Sondrio) –  Gli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, permangono nei terreni e nella falda acquifera. Dopo una lunga e tormentata vicenda giudiziaria, a sei anni dalla prima udienza preliminare ieri il Tribunale penale di Sondrio ha assolto in primo grado dall’accusa di omessa bonifica i successivi proprietari dellarea ex Falck di Novate Mezzola, ovvero i vertici dell’azienda Novate Mineraria srl. Amareggiata Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia che si era costituita patte civile con Comune di Novate Mezzola, Medicina Democratica e un comitato di cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

