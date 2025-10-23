Bone Tomahawk | 10 anni fa uscita uno dei migliori horror western di tutti i tempi!
Il genere Western Horror è una gemma rara ma letale. Perché? Perché l’ambientazione del Vecchio West del 1880, con la sua scarsa tecnologia e la comunicazione inesistente tra le polverose città di frontiera, offre lo scenario ideale per un terrore senza scampo. Immaginate icone come Wyatt Earp e Doc Holliday armati di vecchi revolver contro la forza di un vampiro, un lupo mannaro o un’orda di zombie. Mentre i sopravvissuti de La notte dei morti viventi negli anni ’60 potevano almeno imparare a mirare alla testa attraverso la TV, gli abitanti del West non avrebbero avuto modo di avvisarsi o ricevere aggiornamenti cruciali su come sconfiggere la minaccia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La costata di manzo in taglio Tomahawk, cottura ottimale ad infrarossi, una delizia!! - facebook.com Vai su Facebook
Questo horror usciva 10 anni fa e lo abbiamo amato proprio tutti - Il 23 ottobre del 2015 usciva nelle sale "Bone Tomahawk" di Craig Zahler, un mix tra horror e western geniale, un vero capolavoro ... Segnala esquire.com