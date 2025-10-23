Bomba esplode sotto casa del politico | perché il grave attentato C’è paura
Una forte esplosione ha interrotto la quiete di un quartiere residenziale nella tarda serata, provocando panico e preoccupazione tra gli abitanti. L’ ordigno artigianale, identificato come una bomba carta, è stato posizionato davanti a un edificio nei pressi del tribunale cittadino. Il boato, avvertito a distanza, ha spinto decine di persone a uscire in strada, temendo conseguenze peggiori. Fortunatamente, l’esplosione non ha causato feriti né danni rilevanti alle strutture, ma il gesto ha scosso profondamente la comunità locale. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Esplosione sotto casa di un politico: paura e sconcerto tra i residenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
San Severo, terrore in piena notte: esplode una bomba all’ingresso di uno stabile abitato, tragedia sfiorata #sansevero #cronaca #bomba - facebook.com Vai su Facebook
Nella notte una bomba rudimentale esplode sotto la macchina del noto giornalista Sigfrido Ranucci fuori Roma, arrecando danni gravi anche alla vettura della figlia. Indaga l'Antimafia, governo e istituzioni condannano l'attentato - X Vai su X
Palermo, bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Ferrandelli - Nella tarda serata di ieri una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Scrive meridionews.it
Bomba carta sotto casa Assessore Ferrandelli: "Non mi intimidiranno" - Una bomba carta è esplosa sotto l'abitazione dell'Assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Segnala rainews.it
Bomba carta davanti a casa dell’assessore Ferrandelli dopo sgombero a Borgo Nuovo - L’assessore comunale all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli racconta con voce ferma e decisa le ore di terrore ... Scrive sicilianews24.it