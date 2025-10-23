Bomba esplode sotto casa del politico | perché il grave attentato C’è paura

Una forte esplosione ha interrotto la quiete di un quartiere residenziale nella tarda serata, provocando panico e preoccupazione tra gli abitanti. L’ ordigno artigianale, identificato come una bomba carta, è stato posizionato davanti a un edificio nei pressi del tribunale cittadino. Il boato, avvertito a distanza, ha spinto decine di persone a uscire in strada, temendo conseguenze peggiori. Fortunatamente, l’esplosione non ha causato feriti né danni rilevanti alle strutture, ma il gesto ha scosso profondamente la comunità locale. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Esplosione sotto casa di un politico: paura e sconcerto tra i residenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

