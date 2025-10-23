Bomba esplode sotto casa del politico | cosa c’è dietro il gravissimo attacco

Caffeinamagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte esplosione ha squarciato il silenzio seminando panico e preoccupazione tra i residenti di una zona solitamente tranquilla. L’ordigno, una bomba carta, è stato fatto esplodere a tarda sera davanti a un palazzo vicino al tribunale, provocando un boato udibile a grande distanza. In pochi minuti la piazzetta si è riempita di gente, scesa in strada temendo il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi, ma la paura è stata tanta e il gesto appare tutt’altro che casuale. >> “Sarà cancellata”. Alta tensione nel governo, da Matteo Salvini sfida a Giorgia Meloni: cosa sta succedendo Secondo quanto emerso, l’attentato sarebbe legato a una serie di tensioni esplose nei giorni scorsi in alcuni quartieri popolari della città, dove si sono verificati sgomberi di abitazioni occupate abusivamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

bomba esplode sotto casaPalermo, bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Ferrandelli - Nella tarda serata di ieri una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Da meridionews.it

bomba esplode sotto casaBomba carta sotto casa Assessore Ferrandelli: "Non mi intimidiranno" - Una bomba carta è esplosa sotto l'abitazione dell'Assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Si legge su rainews.it

bomba esplode sotto casaBomba carta davanti a casa dell’assessore Ferrandelli dopo sgombero a Borgo Nuovo - L’assessore comunale all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli racconta con voce ferma e decisa le ore di terrore ... Come scrive sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Esplode Sotto Casa