Bomba esplode sotto casa del politico | cosa c’è dietro il gravissimo attacco
Una forte esplosione ha squarciato il silenzio seminando panico e preoccupazione tra i residenti di una zona solitamente tranquilla. L’ordigno, una bomba carta, è stato fatto esplodere a tarda sera davanti a un palazzo vicino al tribunale, provocando un boato udibile a grande distanza. In pochi minuti la piazzetta si è riempita di gente, scesa in strada temendo il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi, ma la paura è stata tanta e il gesto appare tutt’altro che casuale. >> “Sarà cancellata”. Alta tensione nel governo, da Matteo Salvini sfida a Giorgia Meloni: cosa sta succedendo Secondo quanto emerso, l’attentato sarebbe legato a una serie di tensioni esplose nei giorni scorsi in alcuni quartieri popolari della città, dove si sono verificati sgomberi di abitazioni occupate abusivamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
