Bomba davanti all' ingresso di un palazzo nella notte | danneggiate auto e portone

Quotidianodipuglia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno rudimentale è esploso nella notte davanti ad uno stabile in via Pisacane a San Severo (Foggia). Secondo quanto si apprende, l'esplosione è avvenuta intorno alle ore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

