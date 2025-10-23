Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, dopo essere stata vandalizzata, e che ieri era stata fatta sgomberare da chi l’aveva occupata abusivamente. Nella tarda serata di ieri è esplosa la bomba carta sotto l'abitazione dell’assessore. La deflagrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. L'assessore: "Non mi faccio intimidire"