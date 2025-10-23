Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo L' assessore | Non mi faccio intimidire
Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, dopo essere stata vandalizzata, e che ieri era stata fatta sgomberare da chi l’aveva occupata abusivamente. Nella tarda serata di ieri è esplosa la bomba carta sotto l'abitazione dell’assessore. La deflagrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris. Una bomba carta. Un ordigno identico, nota chi indaga, a quello che la notte del 25 giugno aveva devastato l’ingresso della palestra del pugile Di Napoli. @vinzbis - X Vai su X
Bomba carta sul pubblico, otto persone ferite, un incendio: San Marino è pronto a costituirsi parte civile contro i responsabili - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Come scrive livesicilia.it
Palermo, la bomba carta sotto casa di Ferrandelli: «Non mi faccio intimorire» - Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, dopo essere stata ... Scrive msn.com
Casa sgomberata, bomba carta sotto casa assessore a Palermo - Prima la bomba carta sotto la casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l'incendio appiccato in un'abitazione in via Bront ... Secondo gazzettadiparma.it