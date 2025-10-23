Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo L' assessore all’Emergenza abitativa | Non mi faccio intimidire

Feedpress.me | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale allEmergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, dopo essere stata vandalizzata, e che ieri era stata fatta sgomberare da chi l’aveva occupata abusivamente. Nella tarda serata di ieri è esplosa la bomba carta sotto l'abitazione dell’assessore. La deflagrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

bomba carta sotto casa di fabrizio ferrandelli a palermo l assessore all8217emergenza abitativa non mi faccio intimidire

© Feedpress.me - Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. L'assessore all’Emergenza abitativa: "Non mi faccio intimidire"

News recenti che potrebbero piacerti

bomba carta sotto casaPalermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Lo riporta livesicilia.it

bomba carta sotto casaBomba carta sotto casa Assessore Ferrandelli: "Non mi intimidiranno" - Una bomba carta è esplosa sotto l'abitazione dell'Assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. rainews.it scrive

bomba carta sotto casaBomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. L'assessore: "Non mi faccio intimidire" - Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Carta Sotto Casa