Europa League 20252026, FCSB-Bologna 1-2: vittoria importante dei rossoblù a Bucarest Il Bologna conquista una vittoria preziosa in Europa League battendo la FCSB per 2-1 allo stadio National Arena di Bucarest. La squadra di Daniel Niccolini parte fortissimo e in dodici minuti chiude virtualmente la gara, mostrando qualità, intensità e personalità da grande squadra. Con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, vittoria importante in Europa League. FCSBC battuto per 1-2

