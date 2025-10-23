Bologna tensioni durante uno sfratto | Era il settimo tentativo

Tensioni durante uno sfratto a Bologna che ha colpito due appartamenti in via Michelino, periferia nord-orientale della città. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa per portare a termine l'intervento perché, una volta comunicato che gli assistenti sociali non sarebbero arrivati sul posto come richiesto, sono iniziate le tensioni, con alcune persone barricate in una delle abitazioni. Sul posto si sono presentati i collettivi e i centri sociali della città, che hanno cercato di dare man forte al collettivo Plat (piattaforma di intervento sociale) che ha contestato lo sgombero in quanto in quegli appartamenti pare vivessero due famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

