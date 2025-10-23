Bologna tensioni durante uno sfratto | Era il settimo tentativo
Tensioni durante uno sfratto a Bologna che ha colpito due appartamenti in via Michelino, periferia nord-orientale della città. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa per portare a termine l'intervento perché, una volta comunicato che gli assistenti sociali non sarebbero arrivati sul posto come richiesto, sono iniziate le tensioni, con alcune persone barricate in una delle abitazioni. Sul posto si sono presentati i collettivi e i centri sociali della città, che hanno cercato di dare man forte al collettivo Plat (piattaforma di intervento sociale) che ha contestato lo sgombero in quanto in quegli appartamenti pare vivessero due famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bologna, scontri al corteo non autorizzato dei Giovani palestinesi: cariche della polizia e idranti sui manifestanti Tensioni in centro durante la manifestazione pro Pal: un fermato. A Torino sfilano migliaia di persone per le strade - X Vai su X
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Scontri e tensioni da Torino a Milano, da Bologna a Ferrara, tra manifestanti e forze dell'ordine - facebook.com Vai su Facebook
Italia, scontri durante lo sfratto: la polizia sfonda la porta con dentro cinque bambini - Un episodio di forte tensione e scontro si è consumato in via Nichelino a Bologna, dove l'esecuzione di un provvedimento di sfratto per due famiglie da ... Si legge su thesocialpost.it
Bologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video - Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano ... Secondo msn.com
Sfondano il muro dell'appartamento per sfrattare una famiglia: "Vogliono farci un B&b" - Le forze dell'ordine entrano da un varco aperto nel muro: il proprietario voleva sfrattare una famiglia con bambini per usare l'appartamento a fini turistici. Lo riporta today.it