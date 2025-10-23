Bologna sfratto con mazza Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema dell’ emergenza casa si fa sempre più caldo. Questa mattina decine di agenti in tenuta antisommossa hanno eseguito una procedura di sfratto in un appartamento di una multiproprietà in via Michelino a Bologna. L’azione della polizia è stata ripresa dagli attivisti di Plat (Piattaforma di intervento sociale), che hanno denunciato «una situazione insostenibile, dove persone e famiglie che hanno sempre pagato l’affitto vengono buttate in mezzo alla strada, col freddo che incomincia, utilizzando la scusa della finita locazione, per permettere alla proprietà di speculare ulteriormente sul prezzo dell’immobile ». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bologna sfratto mazza cacciareBologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video - Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano ... Come scrive open.online

bologna sfratto mazza cacciareBologna, sfratto con scontri: «Muro buttato giù con una mazza di ferro. Cacciati bimbi e famiglie, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Sfrattate due famiglie con bambini che abitavano in due appartamenti al primo piano: «In questi mesi hanno cercato invano una nuova abitaz ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Sfratto Mazza Cacciare