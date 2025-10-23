Un bambino di sette anni è morto ieri sera - 22 ottobre - a causa di un incidente stradale nel Bolognese. Sulla strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granolo dell'Emilia - a poco più di mezz'ora da Bologna - uno scontro frontale tra due automobili è risultato fatale per il piccolo. Due gli adulti feriti. La dinamica. Secondo i primi rilevamenti dei carabinieri di San Lazzaro di Savena, la vittima - seduta sul sedile posteriore - viaggiava con il padre - 34 anni - su una Volkswagen Corrado. Poi l'impatto. Non sono ancora state accertate le motivazioni dell'incidente. Nell'altra auto, una Renault Clio, alla guida c'era un 20enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bologna, scontro frontale tra due auto: muore bimbo di sette anni