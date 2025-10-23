Bologna oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League L’analisi

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, oggi conta solo vincere! Guidati da Niccolini i rossoblù devono rientrare in corsa per le posizioni di vertice in Europa League «Via alla rincorsa». Così titola la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra FCSB e Bologna, valida per la terza giornata della Europa League. Dopo un inizio europeo al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna oggi conta solo vincere ospiti della fcsb i rossobl249 cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di europa league l8217analisi

© Calcionews24.com - Bologna, oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League. L’analisi

Leggi anche questi approfondimenti

bologna oggi conta vincereOrsolini: "Eravamo un po' sbilanciati, ma oggi contava solo vincere" - Ancora protagonista in azzurro con un bell’assist, Riccardo Orsolini ha parlato a Sky dopo il 3- Da tuttomercatoweb.com

Genoa, Masini: “Dopo Bologna ho dormito poco, ma abbiamo giocato bene e ora vogliamo vincere” - «Sì, al ritorno da Bologna ho dormito poco, è stato davvero un dispiacere, un punto ... Scrive ilsecoloxix.it

Milan, Allegri: "Oggi inizia la stagione: contento della rosa, adesso pensiamo a vincere" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: "Oggi praticamente inizia la stagione. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Oggi Conta Vincere