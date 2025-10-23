Bologna oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League L’analisi

Bologna, oggi conta solo vincere! Guidati da Niccolini i rossoblù devono rientrare in corsa per le posizioni di vertice in Europa League «Via alla rincorsa». Così titola la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra FCSB e Bologna, valida per la terza giornata della Europa League. Dopo un inizio europeo al .

Oggi a Bologna, insieme a tanti amministratori del territorio riminese e di tutta l'Emilia-Romagna, abbiamo fatto il primo passo di un cammino importante per la nostra Regione: l'insediamento del Forum Permanente delle Assessore e degli Assessori alla Cultu

Oggi gioca il #CagliariBologna #WeAreOne

Orsolini: "Eravamo un po' sbilanciati, ma oggi contava solo vincere" - Ancora protagonista in azzurro con un bell'assist, Riccardo Orsolini ha parlato a Sky dopo il 3-

Genoa, Masini: "Dopo Bologna ho dormito poco, ma abbiamo giocato bene e ora vogliamo vincere" - «Sì, al ritorno da Bologna ho dormito poco, è stato davvero un dispiacere, un punto ...

Milan, Allegri: "Oggi inizia la stagione: contento della rosa, adesso pensiamo a vincere" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: "Oggi praticamente inizia la stagione.