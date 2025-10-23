Bologna Italiano punterà molto su quel giocatore | alla ricerca del riscatto
Jonathan Rowe, l’occasione di Bucarest: pronta la rivincita dell’esterno inglese Questa sera a Bucarest, Jonathan Rowe avrà una grande occasione per mettersi in mostra e guadagnarsi una maglia da titolare sulla fascia sinistra. L’esterno inglese, acquistato come il colpo più costoso dell’estate dal Bologna, è ora chiamato a riscattarsi dopo alcune prestazioni al di sotto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
