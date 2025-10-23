Bologna frontale tra due auto | morto un bambino di 7 anni L’ipotesi che non avesse la cintura

Lastampa.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia. 🔗 Leggi su Lastampa.it

bologna frontale tra due auto morto un bambino di 7 anni l8217ipotesi che non avesse la cintura

© Lastampa.it - Bologna, frontale tra due auto: morto un bambino di 7 anni. L’ipotesi che non avesse la cintura

Contenuti che potrebbero interessarti

bologna frontale due autoFrontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni - Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato uno scontro fr ... Lo riporta msn.com

bologna frontale due autoBologna, scontro tra due auto: muore bimbo di 7 anni, alla guida il papà rimasto ferito - Un bambino di sette anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di ... msn.com scrive

bologna frontale due autoIncidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura” - Bologna, la tragedia mercoledì sera di fronte al distributore a Granarolo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Frontale Due Auto