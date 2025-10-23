Bologna corsaro in Romania | FCSB battuto 2-1

Spinti da circa tremila tifosi, i felsinei scappano subito grazie a due reti tra il 9’ e il 12’ minuto, mettendo di fatto in ghiaccio la vittoria già in avvio di partita. Dopodiché, le parate del numero uno polacco e una grande maturità collettiva nel gestire il vantaggio, han condotto il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

