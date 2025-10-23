Bologna colpo esterno in Europa League | 2-1 alla Steaua Bucarest e primi tre punti nel girone
Senza Italiano in panchina, sostituito da Niccolini, i rossoblù partono fortissimo con Odgaard e Dallinga. Birligea accorcia nella ripresa, ma Skorupski salva il risultato. Primo successo europeo per il Bologna, che nella terza giornata di Europa League espugna l’Arena Nationala battendo 2-1 la Steaua Bucarest. Un risultato prezioso che permette agli emiliani di salire a quota 4 punti dopo il ko con l’Aston Villa e il pari contro il Friburgo. In panchina, al posto di Vincenzo Italiano ancora ricoverato per polmonite, c’era il vice Daniel Niccolini, premiato dalla prestazione dei suoi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sassarese muore in un incidente stradale a Bologna: ecco chi era Inutile l’intervento del 118, l’uomo è morto sul colpo - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di Cremona, vincente a Bologna nel terzo turno di campionato di Serie A #SkySportBasket #LBASerieA #Bologna #Cremona - X Vai su X
Europa League: in campo alle 18,45 FSBC-Bologna - Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto ... Lo riporta ansa.it
Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale - Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto all'obiettiv ... Da tuttosport.com
Europa League, il Bologna vince in trasferta a Bucarest: 1-2. Odgaard e Dallinga lanciano i rossoblù - Vittoria fuori casa per il Bologna che passa 2- Secondo msn.com