Bologna colpo esterno in Europa League | 2-1 alla Steaua Bucarest e primi tre punti nel girone

Senza Italiano in panchina, sostituito da Niccolini, i rossoblù partono fortissimo con Odgaard e Dallinga. Birligea accorcia nella ripresa, ma Skorupski salva il risultato. Primo successo europeo per il Bologna, che nella terza giornata di Europa League espugna l'Arena Nationala battendo 2-1 la Steaua Bucarest. Un risultato prezioso che permette agli emiliani di salire a quota 4 punti dopo il ko con l'Aston Villa e il pari contro il Friburgo. In panchina, al posto di Vincenzo Italiano ancora ricoverato per polmonite, c'era il vice Daniel Niccolini, premiato dalla prestazione dei suoi.