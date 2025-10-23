Bologna accendi l’Europa League Niccolini | Sappiamo cosa fare Ma speriamo Vincenzo torni presto Firenze? No conta solo Bucarest

Sport.quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dall’inviato Gianmarco Marchini BUCAREST (Romania) Bucarest è attraversata dal fiume Dambovita e spaccata a metà da una diatriba calcistica: qual è la vera Steaua? Se quella di Gigi Becali che ha dovuto accontentarsi dell’acronimo ‘FCSB’, o quella ricostituita dal Ministero della Difesa, primo proprietario del club che nel 2011 ne rivendicò il nome e lo stemma originali. Nel dubbio, in campo stasera ci andrà l’FCSB (anche perché i nostalgici giocano in serie B) e sfiderà l’unico Bologna esistente. Che, a proposito di identità, stasera dovrà semplicemente essere se stesso, nonostante l’assenza in campo del suo leader tecnico e spirituale Vincenzo Italiano: un leone nella gabbia della polmonite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna accendi l8217europa league niccolini sappiamo cosa fare ma speriamo vincenzo torni presto firenze no conta solo bucarest

© Sport.quotidiano.net - Bologna, accendi l’Europa League. Niccolini: "Sappiamo cosa fare. Ma speriamo Vincenzo torni presto. Firenze? No, conta solo Bucarest»

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna accendi l8217europa leagueEuropa League, Bologna a Bucarest con il vice Niccolini - Gli emiliani se la vedranno con lo Steaua, senza Italiano ricoverato ... Scrive ilromanista.eu

bologna accendi l8217europa leagueSteaua Bucarest-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: Italiano a caccia della prima vittoria, le formazioni - Il Bologna nella terza giornata di Europa League affronta in trasfert ... Segnala fanpage.it

Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale - Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto all'obiettiv ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Accendi L8217europa League