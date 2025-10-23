Bologna accendi l’Europa League Niccolini | Sappiamo cosa fare Ma speriamo Vincenzo torni presto Firenze? No conta solo Bucarest
dall’inviato Gianmarco Marchini BUCAREST (Romania) Bucarest è attraversata dal fiume Dambovita e spaccata a metà da una diatriba calcistica: qual è la vera Steaua? Se quella di Gigi Becali che ha dovuto accontentarsi dell’acronimo ‘FCSB’, o quella ricostituita dal Ministero della Difesa, primo proprietario del club che nel 2011 ne rivendicò il nome e lo stemma originali. Nel dubbio, in campo stasera ci andrà l’FCSB (anche perché i nostalgici giocano in serie B) e sfiderà l’unico Bologna esistente. Che, a proposito di identità, stasera dovrà semplicemente essere se stesso, nonostante l’assenza in campo del suo leader tecnico e spirituale Vincenzo Italiano: un leone nella gabbia della polmonite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
