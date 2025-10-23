Boloca out Muharemovic a rischio | gli infortunati del Sassuolo verso la Roma
Tempo di tornare in campo per la Roma, che affronta questa sera il Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League. Una sfida chiave sia per la classifica del torneo, che vede al momento i giallorossi a 3 punti dopo due gare, che per ritrovare la vittoria dopo il ko contro l’Inter, amaro dopo una prestazione comunque positiva sotto certi aspetti. Domenica 26 ottobre alle 15:00 poi la trasferta sul campo del Sassuolo, un avversario temibile reduce dai 7 punti conquistati contro Udinese, Verona e Lecce nelle ultime tre di campionato, da battere per rimanere agganciati al trenino di testa. Neroverdi che devono fare i conti con un paio di infortuni importanti nell’economia del loro gioco, a cominciare da quello di un Daniel Boloca sicuramente out con i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
#Sassuolo, dubbio #Muharemovic. #Boloca da valutare Le ultime sui neroverdi verso domenica: oggi doppia seduta, Paz e Pieragnolo ai box. #Laurienté e #Berardi come ali nel tridente offensivo, sarà Pinamonti l’unica punta ? @MirabellaIacopo #ASRo - X Vai su X
Grosso: “Muharemovic infortunato! La scelta su Berardi, stop per Boloca, su Thorstvedt e Fadera…” Le parole del tecnico ? https://shorturl.at/kV7Ld - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo, dubbio Muharemovic. Boloca da valutare - Laurienté e Berardi come ali nel tridente offensivo, sarà Pinamonti l’unica punta ... Secondo ilromanista.eu