Bocciatura con PDP | il TAR Lombardia respinge il ricorso
Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori contro la bocciatura di una studentessa di un liceo milanese. Nonostante la presenza di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per motivi di salute, i giudici hanno confermato la decisione della scuola. Il caso verteva su cinque insufficienze gravi e sulla presunta mancata applicazione di strumenti compensativi e misure di recupero. La sentenza ribadisce che il PDP non garantisce la promozione automatica.Le ragioni del ricorso contro la bocciaturaLa vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione del consiglio di classe di un liceo milanese, che ha decretato la non ammissione di una studentessa alla classe successiva. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
