Boccia e Bandecchi cantano Acqua e sale di Celentano Il sindaco di Terni | Non ci siamo mica sposati lei brava persona
Dopo l’annuncio della candidatura in Campania con il movimento politico di Stefano Bandecchi, Maria Rosaria Boccia e lo stesso sindaco di Terni si sono prestati per cantare insieme Acqua e sale di Adriano Celentano, incalzati da Dejan Cetnikovic. Alla fine dell’esibizione, Boccia ha dedicato la canzone “a tutti gli uomini veri”. Bandecchi ha aggiunto: “La nostra unione? Non ci siamo mica sposati, ci siamo mangiati una pizza insieme e stiamo solo facendo campagna elettorale. La dottoressa Boccia è una brava persona”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
L'ex ministro della Cultura è tornato anche sulla candidatura di Maria Rosaria Boccia con Bandecchi - facebook.com Vai su Facebook
A #diMartedì, Maria Rosaria Boccia (secondo Luca e Paolo), candidata alle regionali in Campania con Dimensione Bandecchi. - X Vai su X