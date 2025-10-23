Boccia e Bandecchi cantano Acqua e sale di Celentano Il sindaco di Terni | Non ci siamo mica sposati lei brava persona

Dopo l’annuncio della candidatura in Campania con il movimento politico di Stefano Bandecchi, Maria Rosaria Boccia e lo stesso sindaco di Terni si sono prestati per cantare insieme Acqua e sale di Adriano Celentano, incalzati da Dejan Cetnikovic. Alla fine dell’esibizione, Boccia ha dedicato la canzone “a tutti gli uomini veri”. Bandecchi ha aggiunto: “La nostra unione? Non ci siamo mica sposati, ci siamo mangiati una pizza insieme e stiamo solo facendo campagna elettorale. La dottoressa Boccia è una brava persona”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

