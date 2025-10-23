BMTA 2025 | Nuovi scavi e nuove scoperte nelle Grotte di Pertosa-Auletta
Riprenderanno a novembre gli scavi archeologici nelle Grotte di Pertosa-Auletta. Lo annuncia la Fondazione MIdA alla vigilia della XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre.Dalla sua partenza, la recente campagna di scavi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
