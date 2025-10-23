Bluey e Little Live Pets | le nuove campagne natalizie di Rocco Giocattoli

Spot TV e digital da metà novembre per Bluey e Little Live Pets, protagonisti delle campagne festive di Rocco Giocattoli. ROMA – Sarà un finale d’anno all’insegna dell’emozione, della tenerezza e del divertimento in famiglia, grazie alle due nuove campagne dedicate a Bluey e Little Live Pets, linee di successo firmate Moose Toys, di cui Rocco Giocattoli, storica azienda con oltre 60 anni di esperienza nel mondo del giocattolo, è master toy distributor per il mercato italiano. Pensate per coinvolgere bambini e famiglie durante il periodo delle festività, puntano a valorizzare il gioco creativo e interattivo, trasformando ogni momento in un’esperienza unica e memorabile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

