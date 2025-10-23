Blitz nel quadrilatero di San Siro Quattro in manette via gli abusivi

Maxi controlli nelle zone calde di piazzale Selinunte e Segesta, tra i palazzoni popolari del quartiere San Siro, e pure al terminal bus di Lampugnano e nelle stazioni del metrò di Lotto, San Leonardo e Molino Dorino: servizi interforze partiti all'alba di ieri e andati avanti per ore per contrastare criminalità, occupazioni abusive, spaccio di droga e presenze irregolari sul territorio. Obiettivo: " Migliorare il decoro urbano e assicurare la pacifica e ordinata fruizione degli spazi urbani periferici", si legge nella nota riepilogativa di Palazzo Diotti. L'intervento è scattato su decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, e rientra tra le operazioni interforze periferie che si aggiungono alle attività ordinarie e straordinarie di controllo già compiute nel capoluogo milanese: attività mirate, "altamente incisive", svolte congiuntamente da poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale.

