Blitz dopo l' arresto di un ex professore due uomini in manette per pedopornografia

Due uomini di 46 e 77 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Gli arresti, eseguiti dai detective della questura di Milano, sono scattati a Torino e Salerno al termine di un’indagine coordinata dal centro operativo per la sicurezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

