Blitz di terra in Venezuela contro i narcos Trump alza il tiro sulla guerra alla droga

Il presidente Donald Trump ha aperto alla Casa Bianca una tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani, affermando che la prima domanda che porrà al leader cinese Xi Jinping, durante il loro incontro programmato per la prossima settimana, sarà relativa al ruolo del Venezuela nel traffico di fentanyl. Secondo Trump, la Cina starebbe usando il Venezuela per il traffico, e su tale base la sua amministrazione avrebbe imposto dazi a Pechino. " Presto vedremo azioni di terra in Venezuela ", ha tuonato Trump. La dichiarazione segna un salto nella retorica americana verso Pechino e Caracas, ponendo sul tavolo un’alleanza implicita tra Cina e Venezuela nella produzione e nel trasporto della potente oppioide sintetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Blitz di terra in Venezuela contro i narcos". Trump alza il tiro sulla guerra alla droga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL MAXI BLITZ DELLA DDA NELLA NOTTE DEL 16 OTTOBRE SCORSO A FERRANDINA (MT) E ALTRI CENTRI DEL SUD ITALIA. LIBERA ED ASSOCIAZIONE INSIEME: “LA BASILICATA TERRA DI CONQUISTA PER MAFIA, ’NDRANGHETA E CAMORRA. E - facebook.com Vai su Facebook

Arzano. Terra dei fuochi: blitz nelle aziende, riscontrati illeciti ambientali https://laprovinciaonline.info/arzano-terra-dei-fuochi-blitz-nelle-aziende-riscontrati-illeciti-ambientali/… - X Vai su X

"Blitz di terra in Venezuela contro i narcos". Trump alza il tiro sulla guerra ai cartelli della droga - Secondo Trump, la Cina starebbe usando il Venezuela per il traffico di fentanyl e, su tale base, la sua amministrazione avrebbe imposto dazi a Pechino ... Come scrive ilgiornale.it

Il Venezuela e la nuova guerra dei Caraibi - Il presidente americano Donald Trump ha aperto un altro fronte: combattere contro i narcos e indebolire i leader a Caracas e a Bogotà ... Si legge su repubblica.it

Usa-Venezuela, venti di guerra. Trump: "Controlliamo il mare e ora guardiamo anche a terra" - La risposta di Maduro non si è fatta attendere: "Ripudiamo il golpe della Cia. affaritaliani.it scrive