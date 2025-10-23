Blitz della polizia in un’azienda metalmeccanica | scoperti quattro lavoratori irregolari e un espulso

Quattro cittadini irregolari, di cui uno già destinatario di un decreto di espulsione, e un’azienda chiusa per violazioni gravi in materia di lavoro e immigrazione.?È questo il bilancio del controllo effettuato dalla polizia lo scorso 21 ottobre presso una ditta specializzata nella lavorazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

