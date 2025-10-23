Blitz antidroga nel casertano | tre arresti

Blitz antispaccio a Santa Maria a Vico: tre persone arrestate. Nelle prime ore della mattinata odierna (23 ottobre), nella provincia di Caserta e presso la casa circondariale di Isili, in Sardegna, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

