Blevio operaio 26enne ancora in prognosi riservata dopo la caduta nel canalone

23 ott 2025

Resta in prognosi riservata l’operaio di 26 anni di origini egiziane vittima martedì pomeriggio di un grave incidente sul lavoro a Blevio, in un cantiere situato sopra la frazione di Sopravilla. Dopo il lungo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale di Circolo di Varese, l’uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

