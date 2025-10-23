Blevio operaio 26enne ancora in prognosi riservata dopo la caduta nel canalone
Resta in prognosi riservata l’operaio di 26 anni di origini egiziane vittima martedì pomeriggio di un grave incidente sul lavoro a Blevio, in un cantiere situato sopra la frazione di Sopravilla. Dopo il lungo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale di Circolo di Varese, l’uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi due incidenti sul lavoro, uno a Lecco e uno nel Comune di Blevio. Un operaio lecchese di 33 anni è rimasto ferito in maniera gravissima alla gola con il flessibile che stava maneggiando, questo pomeriggio in un cantiere per la realizzazione della pista - X Vai su X
. 22 ottobre 2025 - Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Trentino: un operaio sloveno di 46 anni ha perso la vita nelle Acciaierie Venete di Borgo V - facebook.com Vai su Facebook
Como, infortunio sul lavoro: precipita in un canalone per 40 metri, gravissimo operaio 26enne - È stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Varese in condizioni critiche ... Da milano.corriere.it
Operaio scivolato per 40 metri a Blevio: lotta per la vita all’ospedale di Varese - È in prognosi riservata dopo l’incidente sul lavoro nell’area interessata dalle frane ... Si legge su laprovinciadicomo.it
Blevio, gravissimo operaio precipitato per 40 metri in un cantiere - Un operaio che stava lavorando in un cantiere a Blevio è precipitate da un’altezza di circa 40 metri in un canalone. Come scrive espansionetv.it