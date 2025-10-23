Black Crow l’intima rivoluzione di Anna Turrei

Sbircialanotizia.it

C’è un sentimento di stanchezza che attraversa generazioni e trova voce in Black Crow, il nuovo singolo di Anna Turrei per Delma Jag Records. In inglese, l’artista scende nel lato più oscuro e radicale della propria identità, dando volto a un anti-eroe intimo: una risposta personale a un presente disilluso. Un anti-eroe veglia nell’oscurità In . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

