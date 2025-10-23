Bimbo di 7 anni morto nell’incidente a Bologna la sindaca di Minerbio | Strada pericolosa serve un velox

Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 – Dopo la tragedia di ieri sera sulla Porrettana a Granarolo, dove ha perso la vita un bambino di 7 anni a seguito di un incidente stradale, la sindaca di Minerbio Roberta Bonori è intervenuta sul fatto: “La nostra Amministrazione e l'intera comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa del nostro piccolo concittadino, di soli sette anni, vittima di un incidente stradale. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande, possiamo solo stringerci in un abbraccio silenzioso e solidale per condividere il lutto e offrire sostegno a chi resta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

