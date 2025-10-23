Bimbo di 7 anni morto nell’incidente a Bologna la sindaca di Minerbio | Strada pericolosa serve un velox
Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 – Dopo la tragedia di ieri sera sulla Porrettana a Granarolo, dove ha perso la vita un bambino di 7 anni a seguito di un incidente stradale, la sindaca di Minerbio Roberta Bonori è intervenuta sul fatto: “La nostra Amministrazione e l'intera comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa del nostro piccolo concittadino, di soli sette anni, vittima di un incidente stradale. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande, possiamo solo stringerci in un abbraccio silenzioso e solidale per condividere il lutto e offrire sostegno a chi resta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il bimbo di 7 anni, che era seduto sui sedili posteriore della vettura, pare non fosse legato con la cintura di sicurezza ed è stato sbalzato via nello schianto. Inutili i soccorsi del 118 - facebook.com Vai su Facebook
Orecchio bionico con il robot, bimbo di 3 anni sente per la prima volta - X Vai su X
Incidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura” - Bologna, la tragedia mercoledì sera di fronte al distributore a Granarolo. Come scrive msn.com
Tragico schianto frontale tra auto a Granarolo: morto bimbo di 7 anni, sbalzato dal sedile - La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 21, lungo la strada Porrettana in località Lovoleto a Granarolo ... Riporta fanpage.it
Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni - Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato uno scontro fr ... Si legge su msn.com