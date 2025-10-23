Bimba di 6 anni muore colpita da un'altalena chiuse le indagini | una spesa di 150 euro avrebbe potuto salvarla

Sono state chiuse le indagini nei confronti di 5 persone, accusate di omicidio colposo, nell'ambito dell'inchiesta, condotta dalla Procura di Bergamo, che vuole far luce sulla morte di una bimba di 6 anni avvenuta nel 2024 a Villongo. La piccola è morta dopo essere stata colpita dal seggiolino di un'altalena. Sarebbero forse bastati 150 euro per salvarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

