bimba di 3 anni urla e mette in fuga il ladro

San Prospero (Modena), 23 ottobre 2025 – Stanno inquietando parecchio la popolazione della piccola frazione di San Martino Secchia i ripetuti tentativi di furto accaduti di recente, l'ultimo dei quali l'altra sera. "E' una settimana che non si dorme. Si è sempre sul chi va là" fa sapere un cittadino del Comitato di vicinato della frazione residente vicino alla località dove sono avvenuti questi spiacevoli episodi. Ed è sulla chat del Comitato che si è appreso di questa situazione davvero sgradevole che ha messo in allarme le famiglie residenti in via Canalazzo. Tre episodi in una settimana che hanno visto coinvolti gli abitanti di alcuni civici vicini al centro di San Martino Secchia, visitati in successione in sere successive, hanno alzato il livello di allarme.

