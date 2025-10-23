Billups e Rozier chi sono le due stelle Nba coinvolte nello scandalo scommesse

Roma, 23 ottobre 2025 – Due nomi di peso, due storie diverse, un unico terremoto che scuote la Nba. Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers ed ex campione con Detroit, e Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, sono tra i 34 arrestati nell’ inchiesta dell’FBI sulle scommesse illegali nel basket americano. L’indagine, che coinvolge undici Stati e decine di milioni di dollari, svela una rete di frodi con presunti legami mafiosi e getta ombre pesanti su una lega che negli ultimi anni ha abbracciato in pieno il business delle puntate sportive. Secondo l’FBI, tutto è partito da alcune scommesse sospette registrate nel 2023 sulle prestazioni individuali di Rozier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Billups e Rozier, chi sono le due stelle Nba coinvolte nello scandalo scommesse

