Bignami Siaarti | all’Icare 2025 sanità connessa con Ia e telemedicina

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sarà un evento ricco di contenuti solidi e attuali che riflettono le tematiche affrontate quotidianamente dagli anestesisti rianimatori: argomenti tecnici specifici, ma anche molte novità. Parleremo di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, telemedicina e, in particolare, dei dispositivi indossabili che permettono di monitorare i pazienti anche al di fuori dell'ospedale". Così Elena Bignami, presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Anestesisti Siaarti, a Roma congresso su ricerca, formazione e aggiornamento - Tra sette giorni apre a Roma Icare 2025, il 79° Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, ... Da iltempo.it

Operazione rinviata per sciopero, Siaarti: "No anestesista capro espiatorio" - Il caso è stato riportato dalle cronache pochi giorni fa: un intervento di chirurgia senologica per patologia oncologica programmato lo scorso 22 settembre all’ospedale di Torrette di Ancona, rinviato ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Bignami Siaarti All8217icare 2025