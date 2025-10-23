Biglietti carnet e abbonamenti | le risposte sulle nuove tariffe di Amt
Novità al via dal 17 novembre, ecco i documenti necessari per richiedere i titoli di viaggi scontati e le scadenze. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
/ Da oggi, 24 settembre, si apre la di San Marino Teatro, fino a mercoledì 1 ottobre. L’apertura della biglietteria per carnet e biglietti singoli è prevista a partire da giovedì 2 ottobre. Un cartell - facebook.com Vai su Facebook
Biglietti, carnet e abbonamenti: le risposte sulle nuove tariffe di Amt - Novità al via dal 17 novembre, ecco i documenti necessari per richiedere i titoli di viaggi scontati e le scadenze ... Riporta ilsecoloxix.it
Biglietti e abbonamenti. Tutte le novità - Dal 25 maggio scattano gli aumenti tariffari per i biglietti del trasporto pubblico locale. Segnala iltempo.it