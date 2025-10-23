Biennale ’Luce e oscurità’ di Luke | Vi racconto Rembrandt e Siqueiros

"L’arte contemporanea? È in mano a critici e gallerie. Sono loro che impongono gli artisti, non l’arte". È la profonda convinzione di Gregorio Luke, una presenza istituzionale per la Florence Biennale, in corso alla Fortezza da Basso. Da vent’anni Luke, esperto di arte e cultura latino americana, una carriera da diplomatico alle spalle, viene nella città del Rinascimento per raccontare l’arte. Esplorando il tema della Biennale 2025 ’Luce e oscurità. Concetti di dualismo e unità’ Luke ieri ha tenuto una conferenza su Rembrandt, il maestro del chiaroscuro, mentre sabato alle 17 introdurrà un altro grande artista, David Alfaro Siqueiros, rivoluzionario nella vita e innovatore nell’arte, in un incontro aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it